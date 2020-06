Dibalik Anjloknya Harga Emas 24 Karat Antam hingga Rp 12.000 Per Gram, 2 Hal Harus Dicermati

Editor : Didik Trio Marsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sabtu (6/6) harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang (ANTM) turun Rp 12.000 per gram, dari sebelumnya Rp 888.000 per gram menjadi Rp 876.000 per gram.

Di lain sisi, harga beli kembali (buyback) oleh Logam Mulia turun Rp 16.000 per gram, dari sebelumnya Rp 778.000 per gram menjadi Rp 762.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback kemarin adalah Rp 114.000 per gram.

Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali alias buyback.

Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.

Jadi, jika kemarin pagi membeli emas dari Antam maka kita harus membayar Rp 876.000 per gram. Kalau karena suatu sebab tiba-tiba kita butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas kita cuma dihargai Rp 762.000 per gram oleh Logam Mulia.

Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga emas tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.

Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.

Anjlok Rp 12.000 Per Gram

Harga emas Antam 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun Rp 12.000 per gram pada Sabtu (6/6).

