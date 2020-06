Komentar Ashanty Saat Aurel Posting Soal Menangis Sendiri, Istri Anang Hermansyah Tulis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Aurel Hermansyah curhat tentang menjadi wanita yang kuat. Ashanty berikan balasan manis ungkap kasih sayangnya.

Sepertinya, kehidupan keluarga selebriti Anang Hermansyah tak pernah luput dari sorotan.

Apalagi, sang anak sulung, Aurel Hermansyah baru-baru ini curhat di sosial media tentang menjadi wanita kuat.

Pada akun instagram, kakak Azriel Hermansyah tersebut mengunggah potret seorang wanita disertai dengan quote, Sabtu (06/06/2020).

"I am strong woman.

Everything that's hit me in life I've dealt with on my own.

I've cried myself to sleep.

Picked myself back up and wiped my own tears.

I have grown from things meant to break me.