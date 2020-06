Betrand Peto Putra Onsu Tertawakan Wajahnya Yang Dulu Hitam, Sarwendah Bereaksi

Kanal YouTube Trans TV Official

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID, - Penyanyi cilik Betrand Peto Putra Onsu ternyata suka tidak habis pikir, saat melihat penampilannya yang dulu bila dibandingkan dengan sekarang.

Ya, seperti diketahui, Betrand Peto menjadi anak yang beruntung lantaran mendapat kehidupan yang lebih baik setelah dirinya diangkat jadi anak oleh Ruben Onsu dan Sarwendah.

Pada tayangan Diary The Onsu di kanal YouTube Trans TV Official, Selasa (9/6/2020) Betrand Peto bersama Raben Onsu dan Sarwendah menonton kembali penampilannya saat pertama kali menjadi keluarga The Onsu.

Melihat penampilannya yang masih biasa dan kulit wajahnya yang hitam, Betrand Peto malah menertawakan dirinya sendiri.

Ramaja 15 tahun itu sadar betul bahwa dirinya yang dulu sangatlah berbeda dengan ia yang sekarang.

"Buset mukanya item sekali, woi tem," kata Betrand menertawakan diri sendiri.

Sarwendah menambahkan, saat itu wajah Betrand Peto masih penuh dengan minyak rambut.

Istri Ruben Onsu itu menyebutkan, minyak rambut yang digunakan Betrand Peto sering kali lumer memenuhi mukanya.

"Itu kenapa rambutnya minyak banget ya? Minyaknya sampai nempel ke muka," ujar Sarwendah.