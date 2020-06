Rahasia Via Vallen Bisa Mulai Langsing Lagi Saat Pandemi Covid-19 Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Via Vallen memanfaatkan waktu untuk lebih intens menjalankan gaya hidup sehat untuk menurunkan berat badan di masa pandemi Virus Corona (Covid-19),

Mulanya, pedangdut yang kerap dibandingkan dengan Nella Kharisma ini mengunggah foto-fotonya yang sedang berolahraga di instagram.

Via Vallen mengungkapkan tangannya sudah mulai mengecil dan efek dari olahraga juga mampu mengurangi rasa stresnya.

Akhinya ada penggemarnya yang minta resep dari Via untuk menurunkan berat badan dan dijawab Via yang pertama harus mulai dengan niat terlebih dulu.

• Rocky Gerung Jadi Saksi Nikah Al Ghazali & Alyssa? Permintaan Ahmad Dhani Bikin Heboh

• Nilai Kecantikan Ayu Ting Ting di Mata Nagita Istri Raffi Ahmad Ditanya Boy William, Ini jawabnya

"Intinya diniatin dengan hidup sehat. Kalau berat badan bisa turun itu bonusnya," tulis Via di instagran storynya, Senin (8/6/2020).

Setiap hari Via usahakan untuk olahraga mulai dari berlari yang kemudian dilanjutkan dengan workout untuk menjaga kebugaran tubuh.

"Olahraga paling penting, paling penting lari 10 menit terus ditambah ikutin workout yang ada di youtube yang gampang nenurut kamu," ucap Via.

Kemudian Via juga menghitung kalori makanan yang dikonsumsi per harinya, kalau batasan Via hanya 1.000 kalori saja per hari.

Saat makan ayam, Via juga hanya memilih bagian dada saja dan tanpa kulit yang dimasak dengan bumbu-bumbu yang sehat.

Kemudian agar tidak banyak kalori, Via tidak mengonsumsi minuman manis hanya air putih saja hingga 4,5 liter per hari