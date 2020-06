Song Joong Ki Dikabarkan Pacaran dengan Seorang Pengacara, Move On dari Song Hye Kyo?

Artis peran Song Joong Ki dan Song Hye Kyo dalam poster drama seri Descendants of the Sun.

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki,telah cukup lama bercerai dari Song Hye Kyo. Kini, bintang Descendant of The Sun itu dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan seorang pengacara.

Jika memang benar demikian, apakah Song Joong Ki telah move one dari Song Hye Kyo?

Bahkan, informasi pribadi pengacara wanita tersebut sudah tersebar luas melalui pesan singkat.

Tak hanya itu, rumor ini juga banyak diperbincangkan di kalangan pelaku hukum Korea Selatan.

Menanggapi rumor tersebut, agensi Song Joong Ki, History D&C, angkat bicara.

"Rumor kencan Song Joong Ki tidak benar, ada rumor yang tak mendasar telah menyebar di industri hukum, setelah kami memeriksa, hal itu tidak benar," ujar agensi, dilansir dari Soompi, Jumat (12/6/2020).

Agensi menegaskan, saat ini aktor naungannya itu sedang disibukkan dengan proses syuting film.

Cuplikan adegan film Space Sweepers yang dibintangi Song Joong Ki dan Kim Tae Ri (Soompi)

"Baru-baru ini, Song Joong Ki sedang disibukkan dengan kegiatannya, sayangnya ia harus mengundurkan diri dari sebuah projek karena jadwalnya (padat)," kata agensi.

Sementara itu, Song Joong Ki akan kembali ke layar lebar dengan film bergenre sci-fi berjudul Space Sweepers.

Space Sweepers rencananya akan dijadwalkan rilis pada akhir musim panas ini.

Song Joong Ki juga seharusnya mulai syuting dua film, Bogota dan Season of You and Me.

Namun, akibat pandemi Covid-19, syuting film Bogota harus mengalami penundaan terkait adanya pembatasan bepergian ke luar negeri.

Karena terus mengalami penundaan syuting, Song Joong Ki akhirnya memutuskan untuk mundur sebagai pemeran utama di film Season of You and Me. (*)

