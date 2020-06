Sinopsis Ra.One Tayang di ANTV, Dibintangi Shah Rukh Khan dan Kareena Kapoor

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut sinopsis film Ra.One yang tayang di ANTV Sabtu (13/6/2020) pukul 14.15 WIB atau sekira 15.15 WITA. Film ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, Arjum Rampal, hingga Proyanka Chopra.

Sinopsis Ra.One bercerita tentang seorang desainer game (Shah Rukh Khan) yang harus berurusan dengan permainannya sendiri karena tiba-tiba semuanya menjadi kenyataan. Sementara Kareena Kapoor berperan sebagai Sonia, istri dari tokoh yang diperankan SRK.

Dilansir dari laman Tribunjatim.com, Ra.One merupakan film India yang dirilis pada tahun 2011 silam.

Film ini mencetak rilis teater internasional terbesar untuk film India pada 2011, dan didahului oleh penonton yang tinggi.

Secara komersial, Ra.One menjadi film Bollywood terlaris ketiga tertinggi 2011 di dalam negeri, film Bollywood terlaris kedua 2011 di seluruh dunia, dan memecahkan sejumlah rekor box office pembukaan.

Daftar pemain film Ra.One:

Shah Rukh Khan as Shekhar Subhramaniam and G.One

Kareena Kapoor as Sonia Subhramaniam

Armaan Verma as Prateek