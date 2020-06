Live Streaming TVRI Juventus vs Napoli di Final Coppa Italia, Cek Juga Link Usee TV

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung TVRI Juventus vs Napoli via Live Streaming UseeTV dalam ajang Semifinal Coppa Italia akan tersaji pada Kamis (18/6/2020) dini hari.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Instagram Live Streaming TV Online TVRI, Link Live Streaming Juventus vs Napoli di Live Streaming Usee TV dan TVRI akan dimulai pada pukul 02.00 WIB.

Selain tayang via Siaran Langsung TVRI, laga Napoli vs Juventus di final Coppa Italia bisa diakses via link Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online useetv.com dengan mengaktifkan minipack Indisport 2 (berbayar).

Juventus berhasil melaju ke partai final Coppa Italia setelah mengalahkan AC Milan dengan agregat gol tandang.

Adapun Napoli berhak menantang Juventus setelah mereka mengalahkan Inter Milan dengan agrgat skor 2-1.

Pertandingan final antara Napoli vs Juventus diprediksi akan berlangsung sengit.

Tidak bisa dipungkiri, laga final ini bakal menjadi pembuka luka lama Juventus yang pernah takluk dari Napoli di final Coppa Italia musim 2011-2012.

Jika bukan menuntaskan dendam atas kekalahan kala itu, pengalaman pahit musim delapan tahun silam itu bisa jadi menghantui si nyonya tua.

Ospina absen

Penjaga asal Kolombia, David Ospina, dipastikan absen pada laga Napoli vs Juventus di final Coppa Italia.