Tara Basro dan Daniel Adnan Umumkan Pernikahan Di Twitter Dengan Tagar Married

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jagat dunia hiburan dikejutkan dengan kabar menikahnya Tara Basro dengan Daniel Adanan yang santer dikabarkan setelah keduanya mengunggah sebuah foto dan caption yang sama.

Awalnya, belum ada konfirmasi resmi dari keduanya, tak berselang lama dari unggahan di akun instgramnya @tarabasro, Tara kembali mengunggah foto yang sama diakun twitter miliknya dengan tagar #married sebagai pernyataan bahwa kini ia telah resmi menyandang status istri dari Daniel Adnan.

"No longer testing the water, We are in the water #married," tulis Tara Basro dalam unggahannya tersebut.

Tangkapan layar dari akun twitternya tersebut kemudian kembali diunggah Tara Basro di Instagram miliknya pada Kamis, (18/6/2010).

Diakun instagram salah seorang kerabat @jonathandytan, Tara Basro juga terlihat memberikan balasan atas foto jari Tara dan Daniel diatas air yang juga diunggah akun instaram tersebut.

"Love You multiteleen," tulis Tara.

Komentar Tara tersebut pun mendapatkan sebuah balasan dengan menyertakan kata istri baru.

"Lop you tu istri baroe," balas Andy pada komentar tersebut.

Sebelumnya Tara Basro mengunggah foto dua tangan dengan cicin yang melekat dijari keduanya, pada akun instagram @tarabasro.

Lengkap dengan keterangan pada foto itu memantik reaksi dan rasa penasaran warganet, lantaran diduga sebagai tangan Tara Basro dan Sosok Daniel Adnan yang juga mengunggah foto yang sama diakun instagram miliknya secara bersamaan.