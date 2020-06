LISA BLACKPINK Cs Perdana Nyanyikan 'How You Like That' di The Tonight Show, Jelang Comeback

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepekan lagi BLACKPINK akan comeback dengan karya musik terbaru mereka. Group girl yang digawangi Jennie, Jisoo, Lisa dan Rose itu akan meluncurkan single baru bertajuk How You Like That pada 26 Juni 2020.

Jelang comeback itu, Lisa BLACKPINK Cs itu akan tampil di program acara NBC, The Tonight Show. Dan, untuk perdana Jennie Blackpink, Lisa Blackpink, Jisoo Blackpink dan Rose Blackpink akan menyanyikan lagu How You Like That.

Rencana itu diumumkan oleh sang pembawa acara The Tonight Show, Jimmy Fallon pada Kamis (18/6/2020).

Menjelang akhir acara Tonight Show, ia mengatakan bahwa Blackpink akan muncul di program talkshownya minggu depan.

Rincian lebih jauh, Blackpink akan membawakan lagu pra-rilis mereka, 'How You Like That' di The Tonight Show pada 26 Juni waktu setempat.

BLACKPINK segera comeback (Soompi)

Mengutip Soompi, Jumat (19/6/2020), itu merupakan pertama kalinya Blackpink membawakan lagu 'How You Like That'.

Bukan hanya itu, kehadiran mereka di The Tonight Show pada minggu depan juga merupakan pertama kalinya bagi Blackpink.

Sebelumnya, Blackpink sudah menjadi bintang tamu di sejumlah acara talkshow Amerika, seperti The Late Late Show dengan James Corden, The Late Show with Stephen Colbert, dan Good Morning America.

Sementara itu, Blackpink akan merilis 'How You Like That' pada 26 Juni, pukul 18.00 waktu Korea Selatan.