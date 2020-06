Kehamilan Syahrini Setelah Setahun Lebih Nikahi Reino Tak Juga Terjadi, Perjanjian Ini Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah lebih dari setahun menikah dengan pengusaha, kehamilan artis penyanyi Syahrini tak kunjung terjadi.

Nah, baru-baru ini terungkap mengapa Syahrini belum hamil hingga saat ini. Hal ini diungkap langsung oleh sang suami, Reino Barack penyebab belum hamilnya sang istri.

Mantan kekasih Luna Maya itu mengatakan, sejak awal pernikahan mereka telah mengikat satu perjanjian dengan Incess.

Menurutnya, janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu seperti diberitakan Kompas.com.

"Karena saya inget sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda, it's different," kata Reino dalam siaran langsung di Instagram @medcomid, pada Jumat (19/6/2020).

Lebih dari itu, Reino mengatakan, usia pacarannya dengan Syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah.

"Jadi menurut saya kami shake hand, sama-sama, 'ok ya mungkin kita let's enjoy our moment together, baru nanti kita akan membangun family'," kata Reino menirukan perkataan kepada Syahrini.

Syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019.

Bukan di Indonesia, pernikahannya itu digelar di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka di antaranya, pengusaha Rachmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Quraish Shihab.

