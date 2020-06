Episode 1 It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Tertinggi, Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji Bikin Baper

Tayangkan Episode Perdana, Drama It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Penonton Tertinggi!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea memiliki fans tidak sedikit di tanah air. Tidak hanya kalangan umum, tapi selebritis Indonesia pun banyak yang tertarik menonton drakor.

Setelah drakor The World of The Married dan The King: Eternal Monarch, kini hadir drakor terbaru berjudul It's Okay to Not Be Okay. Sebelumnya, drakor ini diberi judul Psycho but Its Okay.

Drama ini patut diperhitungkan karena pemerannya memiliki banyak fans di Indonesia. Di antaranya Kim Soo Hyun dan Soe Ye Ji yang siap bikin baper.

Sebelumnya, penampilan Kim Soo Hyun sebagai cameo dalam drama Hotel Del Luna dan The Crash Landing on You menyedot perhatian para fans karena ketampanan dan wajah imutnya.

Seperti bisa dilihat dalam cuplikan tayangan TVN D:

Kehadiran It's Okay to Not Be Okay menambah ketat persaingan drama Korea Selatan di akhir pekan.

Pada Sabtu (20/6/2020), drama terbaru tvN It's Okay to Not Be Okay menayangkan episode perdananya.

Berdasarkan Nielsen Korea, episode pertama It's Okay to Not Be Okay berhasil meraih rating tertinggi.

Drama yang dibintangi Kim Soo Hyun itu mencetak rating penonton rata-rata 6,1 persen.

Namun selama penayangannya, drama ini mencapai rating tertinggi hingga 7 persen.

Itu merupakan rating tertinggi di antara drama akhir pekan di semua stasiun televisi kabel.

Mengutip Soompi, Minggu (21/6/2020), Its Okay to Not Be Okay cukup menarik perhatian penonton perempuan berusia 40-an.