Gading Marten Kaget Lihat Pemandangan di Ruang Tamu Gisel, Gempi dan Ibunya 'Keracunan' Ikan Cupang

BANJARMASINPOST.CO.ID –Gading Marten hanya tersenyum melihat anaknya Gempita Nora Marten atau lebih akrab disapa Gempi dan mantan istrinya Gisella Anastasia alias Gisel 'keracunan' ikan cupang.

Anak Roy Marten itu sebelumnya sempat kaget saat berkunjung ke rumah Gisel untuk menjenguk Gempi.

Saat memasuki rumah kekasih Wijaya Saputra (Wijin) itu, Gading dikagetkan dengan pemandangan tidak biasa di ruang tamu Gisel.

Aktor Gading Marten mengunjungi rumah mantan istrinya, Gisel untuk bertemu dengan putrinya, Gempita Nora Marten.

Saat masuk ke ruang tamu, Gading kaget dengan banyaknya ikan cupang yang berjejer di dalam aquarium yang ada di rumah.

“What is that? Kamu jadi peternak ikan cupang? Wow, so beautiful, Gem,” kata Gading dalam kanal YouTube Papa Gading, dikutip Kompas.com, Senin (22/6/2020).

Lucunya, Gempita pun memperkenalkan peliharaan terbarunya itu satu per satu pada sang ayah.

Di antara banyaknya ikan cupang yang berjejer di ruang tamu rumah Gisel, namanya adalah Cinnamon, Zora, Pretty, Rainbow, Cerio, dan Zebra.

Saat ditanya siapa yang punya hobi baru pelihara ikan cupang, Gempi menjawab kalau dirinya dan sang mama, Gisella, yang punya hobi tersebut.

“Kenapa tiba-tiba keracunan (ikan) cupang sih?” tanya Gading kepada Gisel.