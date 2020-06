Rating Sinetron Putri Untuk Pangeran yang Dibintangi Verrell Bramasta dan Ranty Maria Terungkap

Instagram via Tribun Sumsel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah kurang lebih sepekan tayang, Sinetron Putri Untuk Pangeran yang dibintangi Verrell Bramasta, Ranty Maria dan Riza Syah kian diminati pemirsa.

Lantas, bagaimana rating sinetron yang tayang di RCTI itu?

Hal ini diungkap Verrell Bramasta yang merupakan pemeran Pangeran melansir dari story akun instagramnya, Selasa (23/6/2020).

Mengangkat kisah dua tokoh utama Pangeran dan Putri yang syarat akan konflik.

Putri untuk Pangeran rupanya mampu menarik perhatian penonton lewat jam tayang mulai pukul 18.30 WIB.

Dalam story instagram Verrell Bramasta itu, ia mengumumkan kabar gembira atas perolehan ratung ini.

Verrell menyebutkan bahwa sinetron Putri Untuk Pangeran bakal tayang lebih lama.

Putri Untuk Pangeran bakal tayang mulai pukul 18.30 hingga 20.00 WIB demi penggemarnya.

"Alhamdulillah PuPa rating 1

Thank you all, karena kaliab keren mulai besok @officialrcti bakal tambah jam tayangnya" jelas Verrell.