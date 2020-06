Wajah Jadul Rossa Curi Perhatian Yoyo Mantan Suami, Maia Estianty Ikut Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Rossa unggah potret jaman dulu ( jadul ) yang berpenampilan seperti rocker cilik. Memantik reaksi dan perhatian Maia Estianty dan Yoyo Prasetyo, mantan suami.

Ya, Penyanyi Rossa tak pernah berhenti menjadi perbincangan publik.

Sebelumnya telah ramai diberitakan dirinya merilis lagu 'Hati Yang Kau Sakiti' versi baru, yakni versi Korea.

Baru-baru ini, wanita yang sukses meniti karier di bidang tarik suara itu membuat takjub ketika dirinya mengunggah potret lawas di laman Instagram.

Rossa mengunggah potret dirinya yang masih remaja bersama sang ayah.

Potret tersebut dimaksudkan untuk memperingati Hari Ayah Internasional.

Dalam keterangan foto, Rossa mengungkapkan isi hatinya kepada sang ayah yang telah mendukungnya hingga menjadi penyanyi yang sukses seperti saat ini.

"Papa, karena doa dan support papa buat rocker cilik itu, anakmu sekarang jadi begini...

You’re the best man in my life, barakallah, semoga Allah memanjangkan usiamu dan melimpahkan keberkahan, kesehatan, bahagia selalu.