Velove Vexia Tampil Cantik dengan Gaun dari Dior, Mantan Raffi Ahmad Justru Disebut Mirip Da Kyung

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama artis Velove Vexia belakangan jadi buah bibir warganet. Hal itu setelah mantan Raffi Ahmad itu mengunggah potret terbarunya yang cantik mengenakan gaun keluaran Dior.

Potret Velove Vexia itu pun banjir komentar pujian dari warganet.

Namun, ada juga warganet yang justru menyamakan Velove Vexia dengan Da Kyung karakter pelakor cantik di Drama Korea The World of The Marrid.

Tampak Velove yang berdiri di balik tirai pada pemotretan itu.

Putri dari pengacara kondang OC Kaligis ini tampil cantik dengan mengenakan busana dari Dior.

Busana dress dengan corak warna-warni.

Dress tanpa lengan dengan panjang hingga menutup seluruh kakinya membuat Velove terlihat jenjang.

Mantan kekasih Raffi Ahmad ini tak menuliskan apapun pada unggahannya.

Hingga baru beberapa menit foto diunggah, ratusan komentar sudah membanjiri unggahan Velove.

Warganet memuji kecantikan Velove.