Kabar Terkini Won Bin, Aktor Tertampan Korea yang Jadi Miliarder

BANJARMASINPOST.CO.ID - Industri hiburan Korea Selatan, khususnya film dan drama terkenal dengan para pemerannya yang rupawan. Dari sekian banyak para pelakon yang cantik dan rupawan, nama Won Bin menjadi salah satu yang patut diperhitungkan.

Won Bin bisa dibilang aktor legendaris Korea Selatan. Namanya populer karena Autumn in My Heart dan juga The Man from Nowhere.

Won Bin bahkan sering disebut sebagai aktor paling tampan di Korea Selatan.

Meskipun sering disebut sebagai aktor yang paling tampan, namun Won Bin tidak menampakkan wajahnya selama 10 tahun terakhir, ada apa?

Won Bin adalah aktor Korea Selatan yang populer.

Tak hanya karena wajah tampannya, kualitas akting Won Bin juga sangat baik. Seperti bisa dilihat di Autum In My Heart.

Dirinya dikenal karena drama Korea yang sedih yakni Autumn in My Heart bersama Song Hye Kyo.

Karir Won Bin bisa dibilang sangat menarik.

Berasal dari Gaseong, yang merupakan desa jauh dari Seoul, Won Bin tidak bermimpi menjadi artis.

Dirinya berencana bekerja sebagai montir saat lulus.