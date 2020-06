LINK RCTI! Live Streaming Genoa vs Juventus via TV Online RCTI Plus, Cek Liga Italia di Beinsports 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming RCTI malam ini siaran langsung Liga Italia antara Genoa vs Juventus Rabu (1/7/2020) dinihari.

Live Streaming Genoa vs Juventus dalam lanjutan Liga Italia malam ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online RCTI Plus mulai jam 02.30 WIB.

RCTI sendiri akan menayangkan langsung laga Genoa vs Juventus baik melalui tayangan televisi maupun Live Streaming RCTI Plus.

Selain itu, Live Streaming Genoa vs Juventus bisa juga disaksikan melalui laman Video Streaming Vidio.com dan Bein Sports 2.

Juventus kembali membidik kemenangan guna menjaga asa mereka demi meraih gelar Liga Italia untuk yang ke-36 kalinya.

Si Nyonya Tua akan bertandang ke markas Genoa, Stadion Luigi Ferraris, pada laga pekan ke-29 Serie A

Juventus akan kembali mengandalkan duet Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala guna mengisi lini serang klub raksasa Kota Turin tersebut.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pelatih asal Italia, Maurizio Sarri, dalam sebuah konferensi pers.

"Anak asuh saya sepenuhnya sadar akan situasi (ketika menghadapi Genoa)," ujar Sarri seperti dilansir dari Football Italia melalui BolaSport.com.

"Jika kami berharap laga akan berjalan dengan mudah, maka kami benar-benar berada di jalan yang salah."