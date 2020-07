Sambil Cium Sarwendah, Betrand Peto Ucap Permintaan Maaf, Istri Ruben Onsu Ngambek dan Cueki Onyo

youtube TRANS TV Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi muda Betrand Peto meminta maaf pada Sarwendah. Sayangnya, permintaan maaf putra angkatnya itu tak dihiraukan istri Ruben Onsu itu.

Bahkan, meski Betrand Peto sudah mencium dan memeluk Sarwendah, istri Ruben Onsu itu tetap tak menghiraukan.

Lantas apa yang membuat ibu Thania Putri Onsu dan Thalia Putri Onsu itu ngambek?

Momen tersebut ada dalam video di saluran YouTube Trans TV Official dengan judul 'Mandi di Pinggir Kolam, Body Onyo Bikin Salah Fokus - Best Moment Diary The Onsu (24/6/20)' yang tayang 25 Juni 2020.

Dalam tayangan video itu, Sarwendah tengah menikmati waktu makan dengan keluarga di meja makan.

Lalu, Betrand menghampiri ibunya itu.

Dia pun langsung duduk di kursi yang sama dengan Sarwendah.

Betrand mencoba mendekati Sarwendah dan meminta maaf.

Ia memeluk dan mencium Sarwendah namun tak dihiraukan.

Sarwendah justru fokus pada anak bungsunya yang menangis.