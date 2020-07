Wajah Cemberut Jisoo Malah Bikin Netizen Terpukau, Ekspresi Sahabat Jennie BLACKPINK Dinilai Imut

BANJARMASINPOST.CO.ID - Warganet alias netizen fans BLACKPINK saat ini tidak bisa berhenti berbicara tentang betapa imut Jisoo BLACKPINK setelah melihat rekamannya dari Twitter Live Blueroom pada 29 Juni.

Dilansir dari Allkpop, dalam Twitter Live, tampak Jisoo dan Jennie BLACKPINK CS lainnya, menghiasi gambar sampul album "How You Like That" mereka dengan stiker.

Setiap gambar sampul album yang didekorasi oleh Jisoo, Lisa, Rose dan Jennie BLACKPINK akan diberikan kepada penggemar BLINK mereka yang memenangkan undian.

Namun Jisoo menjadi sedikit cemberut ketika melihat bahwa sampul album stikernya tidak secantik anggota-anggota BLACKPINK lainnya.

Apa yang tidak bisa dilewatkan oleh penggemar adalah cemberut Jisoo karena dia khawatir para penggemar tidak akan menyukai posternya yang lengket.

Fans pun men-tweet klip pendek dari cibiran Jisoo dan menghiburnya.

Netizen berkomentar:

"Aku menonton Live lagi dan dia masih sangat imut."

"Bibirnya sangat lucu!"

"Dia sangat imut bagaimana dia khawatir bahwa penggemar tidak akan menyukai miliknya."

"Sangat imut, aku akan sangat senang menerima edisi seni album Jisoo."

"Cantik, jangan khawatir."

"Kenapa dia sangat imut ..". (Banjarmasinpost.co.id)

Editor : Anjar Wulandari