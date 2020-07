Peristiwa yang Dialami Luna Maya Terulang pada Nindy Ayunda, Akun Instagramnya Diretas, Ini Sebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernah dialami artis Luna Maya, penyanyi Nindy Ayunda mengalami akun instagramnya diretas.

Namun, kini Nindy Ayunda merasa bersyukur karena akun Instagram-nya yang diretas telah kembali.

Dalam Insta Story-nya, Nindy mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah membantu mengembalikan akun Instagram-nya itu.

"Alhamdulillah akhirnya Instagram aku balik lagi, terima kasih banget yang sudah bantuin dari Instagram Indonesia, buat Luna thank you so much, buat Markoneng dan buat semua yang sudah ngebantu teman-teman yang sudah repot," kata Nindy seperti dikutip Kompas.com, Kamis (2/7/2020).

Nindy bercerita, seseorang mengaku dari Instagram mengirim pesan bahwa akun Instagram Nindy memiliki pelanggaran copyright.

"Jadinya kemarin sekitar jam setengah 7, gitu, Instagram aku diretas. Jadi awalnya gara-gara copyright, jadi pada saat itu memang menghubunginya bukan ke aku tapi ke nomor yang ada di Instagram aku," tutur Nindy.

"Terus mungkin karena satu dan lain hal ada kelalaian tiba-tiba akhirnya dia bisa masuk ke Instagram aku," lanjutnya.

Nindy mengaku, pelaku rupanya sudah lama berusaha meretas email Nindy, tetapi belum berhasil.

Nindy menyarankan kepada pengikut Instagram-nya apabila mengalami hal yang sama, jangan membuka link dari si pengirim pesan.

"Jadi buat kalian semuanya kalau misalnya ada diterima WhatsApp ataupun email yang mengatasnamakan Instagram tapi mungkin link-nya aneh dan mengatakan kalau kalian terkena copyright dan akan di hapus Instagram dalam 24 jam," tutur Nindy.