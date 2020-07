Raffi Ahmad Ajak Laudya Cynthia Bella ke Rumahnya Pasca Cerai dari Engku Emran, Nagita Bereaksi

instagram laudyacynthiabella/YouTube Trans 7 Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kandasnya rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran menjadi sorotan, termasuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Biduk rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran yang dibina selama 2 bulan akhirnya harus berakhir pada perceraian.

Mengetahui Laudya Cynthia Bella bercerai, sang mantan kekasih, Raffi Ahmad rupanya juga ikut berkomentar.

Raffi Ahmad malah terlihat menggoda sang mantan yang juga sahabatnya di depan Nagita Slavina.

Momen Raffi Ahmad pada Bella diketahui dari acara Okay Bos yang tayang dalam channel Youtube TRANS7 OFFICIAL berjudul 'Ternyata Inul & Adam Pernah Hampir Cerai | OKAY BOS (01/07/20) Part 1'

Dalam unggahan itu, Raffi Awalnya mengaku turut bersedih dan mendoakan sang mantan kekasih yang kini telah bercerai dari suaminya.

"Tapi setelah aku mendengar dari suatu infotaiment kamu memberi satu pernyataan, aku mendoakan mudah-mudahan keputusan ini yang terbaik," beber Raffi.

Tak disangka-sangka, Raffi Ahmad malah keterusan hingga menggoda Laudya Cynthia Bella.

"Kalau kamu ada apa-apa kamu telepon aku aja," ucap Raffi Ahmad tertawa.

Tentu ucapan ayah Rafathar tersebut langsung membuat Nagita Slavina kesal.