Ini Daftar Harga HP Vivo Juli 2020, Ada Spesifikasi Vivo X50 & X 50 Pro yang Segera Rilis

BANJARMASINPOST.CO.ID - Vivo X50 danVivo X50 Pro dengan mengandalkan sektor kamera tampaknya segera dirilis Vivo Indonesia.

Bocoran Spesifikasi Vivo X50 Series, Vivo X50 danVivo X50 Pro serta daftar harga Vivo Bulan Juli 2020 tersaji di bagian berita ini.

Lewat akun Instargamnya, Vivo Indonesia memberikan tanda-tanda akan segera merilis Vivo X50.

"Introducing #vivoX50Series, the first smartphone with Gimbal Stabilization Technology from vivo Indonesia. #PhotographyRedefined," tulis instagram Vivo Indonesia pada Sabtu (4/7/2020).

Sertifikasi Vivo X50 series pun sudah ada di laman Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian Perindustrian (TKDN Kemenperin).

• Cara Aktivasi Internet Murah Telkomsel Kuota 6 GB Harga Rp 15 Ribu & Paket Game 34 GB Rp 75.000

• Turun Rp 400 Ribu! Daftar Harga HP Oppo Terbaru Juli 2020, Diskon Seri A, Oppo A92, A52, A12 dll

• UPDATE Harga HP Apple iPhone Juli 2020, iPhone 7 Plus, iPhone 11 Pro dan Bocoran iPhone 12

• DAFTAR Harga Hp Xiaomi Terbaru 6 Juli 2020: Redmi G Rp 900 Ribu, Xiaomi Mi 10 Rp 9,9 Jutaan

Dilansir dari Kompas Techno, ada dua sertifikasi ponsel yang terpajang dengan nomor model Vivo 1940 dan Vivo 1939 dengan nilai TKDN 32,66 persen dan 33,57 persen.

Dua nomor model yang sama juga muncul di situs Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemkominfo, lengkap dengan keterangan "X50" dan "X50 Pro" pada kolom model.

Merujuk spesifikasi X50 series di China, sensor mikro gimbal Vivo X50 Pro akan dipasang pada kamera utama yang beresolusi 48 MP (f/1.6).

Kamera tersebut mengunakan sensor Sony IMX598. Selain itu ada tiga kamera lain, yakni portrait 13 MP (f/2.5), periskop 8 MP (f/3.4), optical zoom 5x, dan ultrawide 8 MP (f/2.2).

Vivo X50 Pro memiliki layar AMOLED dengan bentang 6,56 inci. Layar tersebut dihiasi punch hole atau lubang kamera sebagai rumah kamera selfie 32 MP (f/2.5).