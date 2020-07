Pelukan Mesra Lee Min Ho Pada Woo Do Hwan Bikin Baper, Pengawal Raja Lee Gon Berangkat Wamil

Lee Min Ho dan Woo Do Hwan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Drama Korea The King: Eternal Monarch yang dibintangi Lee Min Ho, Kim Go Eun dan Woo Do Hwan telah lama berakhir. Namun kekompakan para pemainnya masih tetap terjaga.

Hal itu seperti tampak pada unggahan Lee Min Ho di akun instagramnya. Tampak pemeran Raja Lee Gon memeluk mesra Woo Do Hwan yang menjadi pengawalnya di drakor The King Eternal Monarch.

Woo Do Hwan yang tampil dengan kepala pelontos tampak tertawa lebar dengan mata terpejam. Dia sepertinya geli saat Lee Min Ho yang memeluk dari belakang juga iseng memegangi kepalanya yang kini tanpa rambut.

Aksi itu dilakukan Lee Min Ho yang sedang melepas Woo Do Hwan untuk berangkat wamil, Senin (6/7/2020).

Keakraban keduanya pun bikin baper para fans. Terlebih, lawan main Kim Go Eun itu menyematkan pesan menyentuh dalam unggahannya itu.

Tampak unggahannya itu disukai lebih dari 3 juta orang, salah satunya artis Ashanty melalui akun resminya yang bercentang biru.

Seperti yang kita tahu, Lee Min Ho dan Woo Do Hwan sama-sama bermain dalam drama The King: Eternal Monarch.

Keduanya pun dipasangkan sebagai raja dan pengawal yang sangat dekat.

Lee Min Ho berperan sebagai Lee Gon, seorang kaisar.

Sementara Woo Do Hwan memainkan peran ganda sebagai pengawal kaisar dan menjadi rekan dari Jung Tae Ul.

Dari drama tersebut, Lee Min Ho dan Woo Do Hwan menjadi salah satu bromance terfavorit.

Dan menjelang keberangkatan Woo DO Hwan menuju tugas wajib militer (wamil), Lee Min Ho membagikan potret manis mereka.

Dilansir dari Instagram @actorleeminho, Lee Min Ho membagikan pesan perpisahan manis untuk Woo Do Hwan.