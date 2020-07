Kalselpedia - Naga Banjarmasin 2018-2020

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, Kalselpedia - Nanang dan Galuh Banjar adalah duta wisata yang mewakili daerah mengenalkan Kalimantan Selatan ke forum nasional bahkan internasional.

Para duta wisata ini harus menguasai kebudayaan daerah dan tempat-tempat wisata yang ada, karena sudah menjadi tugas mereka selama satu tahun.

Berikut nama-nama Nanang dan Galuh Banjarmasin periode 2018-2020

Nanang : Dimas Satria Hutama

Galuh : Salma

Wakil 1 Nanang : Muhammad Baqir

Wakil 1 Galuh : Poetri Zamirah prawidya Sari

Wakil 2 Nanang : M Fakhri Ilmanudin

Wakil 2 Galuh : Riska Widayanti

Wakil 3 Nanang : Fadel Muhammad Reinaldy

Wakil 3 Galuh : Dessy Amelia

Wakil 4 Nanang : Rizky Ramadhan

Wakil 4 Galuh : Defi Afriyanti

Wakil 5 Nanang : M Rafly Caesarino

Wakil 5 Galuh : Nastia Aulia Rahman

Nama : Dimas Satria Hutama

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Nopember 1996

Pendidikan : D3 Teknik Informatika

Hobi : Main musik, masak, dan olahraga

Moto : Talk less do more

Prestasi :

- Juara harapan 2 Duta Lalu Lintas Polda Kalsel 2017

- Juara 1 dewa dewi qmall banjarbaru 2017

- Duta millenial Polda Kalsel 2019

- Nanang Banjar Kota Banjarmasin 2018

Nama : Salma

Tempat, Tanggal Lahir : Marabahan, 18 April 1999

Pendidikan : D3 Manajemen Bisnis Teknologi Informasi

Hobi : Membaca, memasak, dan olahraga

Moto : “Ubah khayalanmu dan kau dapat mengubah jalan hidupmu”

Prestasi :

- Galuh Banjar Kota Banjarmasin 2018

- Duta Pemuda Kota Banjarmasin 2019

- Duta Konservasi Indonesia

- Juara 1 & 2 Fashion Show Kartini's Day

- Juara 1 Olimpiade Sains Nasional Biologi

- Juara 3 Cerdas cermat 4 pilar MPR RI

Nama : Muhammad Baqir

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin 01 April 1998

Pendidikan : S1 Manajemen Feb Ulm

Hobi : main basket

Moto : do more

Prestasi :

- Wakil 1 NaGa Kota Banjarmasin 2018

- Wakil 5 NaGa Prov Kalsel 2019

- Tim PraPon Kalsel Cabor Basket 2019

Nama : Poetri Zamirah Prawidya Sari

Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 25 Januari 2000

Pendidikan : Mahasiswa FH ULM 2017

Hobi : Memasak dan berkebun

Moto : be wise

Prestasi :

- Unggulan 2 Cover Girl ANEKA YESS magazine 2012

- Wakil 1 Galuh Kota Banjarmasin 2018

- Putri Pariwisata Favorit Kalsel 2019

Nama : Muhammad Fahqri Ilmannudin

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 Desember 1999

Pendidikan : Mahasiswa S1 manajemen FEB ULM

Hobi : Olahraga lari, bersepeda

Moto : Bekerja keras dan pantang menyerah karena proses adalah segalanya.

Prestasi :

- Paskibraka Kota Banjarmasin 2016

- Nanang Banjar wakil II kota Banjarmasin 2018

- Duta Lalu lintas Polresta Banjarmasin 2019

- Juara 3 putra Duta Lalu lintas Polda Kalimantan Selatan 2019