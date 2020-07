LINK RCTI! Live Streaming AS Roma vs Parma Liga Italia, Tayang Jam 02.45 WIB, Pertaruhan Fonseca

AFP/ANDREAS SOLARO

Edin Dzeko merayakan golnya pada pertandingan AS Roma vs AC Milan dalam lanjutan Liga Italia di Stadion Olimpico, 27 Oktober 2019. Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini kembali menyajikan laga Liga Italia antara AS Roma vs Parma Kamis (9/7/2020) dini hari.