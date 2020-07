Jadwal Acara TV Kamis 9 Juli 2020: Fantastic Four Tayang di GTV, Santuy Malam di TransTV Pukul 19:00

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejumlah acara televisi bakal tayang di TransTV, Trans7, GTV, SCTV, Indosiar, dan ANTV pada hari ini, Kamis, 9 Juli 2020.

Trans7 menayangkan film Korea berjudul The Man from Nowhere di K-Movievaganza.

The Man from Nowhere akan tayang mulai pukul 21.30 WIB, dilanjutkan The Police.

Sementara, film Fantastic Four tayang pada pukul 22.00 WIB di Big Movies GTV.

Kemudian, acara lain di GTV ada Zak Storm, Bisa Gitu Yak, Obsesi, dan Buletin iNews Siang.

Jadi, jangan lewatkan program menarik yang bergenre politik hingga komedi.

Nah, apa saja program menarik itu?

Berikut jadwal acara di stasiun TransTV, Trans7, SCTV, GTV, Indosiar dan ANTV pada Kamis, 9 Juli 2020:

TransTV

- 05:00 Islam Itu Indah