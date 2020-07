LINK Live Streaming RCTI Nonton Brescia vs AS Roma Gratis di TV Online RCTI Plus Tayang 00.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia di RCTI malam ini Minggu (12/7/2020) dinihari dalam lanjutan pekan 32 menyajikan laga Brescia vs AS Roma dan Juventus vs Atalanta.

Live Streaming RCTI pertandingan Liga Italia dibuka laga Brescia vs AS Roma.

Live Streaming Brescia vs AS Roma bisa disaksikan mulai jam 00.30 WIB.

Pertandingan Liga Italia melalui tayngan Live Streaming RCTI Plus dilanjutkan laga Juventus vs Atalanta.

Live Streaming Juventus vs Atalanta dijadwalkan tayang tayang pada jam 02.45 WIB

Secara total, dilansir dari laman RCTI Plus, Live Streaming RCTI akan menyiarkan langsung 4 pertandingan.

Selain laga Juventus vs Atalanta dan Brescia vs AS Roma, ada laga Napoli vs AC Milan dan Fiorentina vs Verona yang juga masuk agenda siaran langsung dan Live Streaming RCTI Plus.

Juventus tentu memiliki motivasi lebih untuk kembali ke jalur kemenangan dan kembali ke jalur juara.

Pekan lalu Juventus tersandung setelah kalah dari AC Milan.

Sementara Atalanta juga butuh poin untuk mengamankan posisi tiga besar yang terancam dari Inter Milan.