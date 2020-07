Putri Ariel NOAH Picu Imajinasi Para Fans, Ini Sosok Alleia Anata Irham dan Darlina Dervish

BANJARMASINPOST.CO.ID - Alleia Anata Irham, putri semata wayang Ariel NOAH dengan Sarah Amalia.

Paras Alleia Anata Irham cantik, disebut-sebut punya bakat mewarisi bakat sang Ayah, Ariel NOAH.

Selain punya suara merdu, sosok putri kandung Ariel Noah memang kerap mencuri perhatian.

Putri vokalis Band Noah ini juga terkenal pendiam dan sederhana.

Meski ayahnya memiliki nama besar di panggung hiburan Indonesia, namun rupanya tak membuat Alleia Anata Irham menggebu-gebu menjadi seorang artis.

Tak ingin menjadi artis bukan berarti Alleia Anata Irham tak memiliki keahlian apapun.

Putri Ariel Noah dan Sarah Amalia ini memiliki suara yang sangat merdu.

Bahkan video saat Alleia Anata Irham menyanyi ini langsung membuat para fans sang ayah heboh dan terpesona.

Beberapa waktu lalu, aktivitas Alleia Anata Irham yang sedang bernyanyi pun langsung mendapatkan sorotan dari warganet di Instagram fans Ariel NOAH @boriel_id, Minggu (5/7/2020).

Suara Alleia Anata Irham terdengar sangat merdu saat menyanyikan soundtrack Alladin 'The Whole New World'.