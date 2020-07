Jungkook BTS Ternyata Dengarkan Lagu Stephanie Poetri, Karya Ardhito Pramono Juga Masuk Playlist

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama ini lagu-lagu dari Idol KPop, Bangtan Boys alias BTS selalu menjadi favorit dalam playlist para fans. Tapi siapa sangka, ternyata para para member BTS itu pun memiliki daftar playlist lagu favorit mereka sendiri.

Hal itu diketahui dari daftar playlist YouTube masing masing member BTS pada hari ini, Senin (13/7/2020).

Namun yang mencuri perhatian, dalam daftar playlist YouTube BTS, ada beberapa lagu karya penyanyi Indonesia.

Lagu-lagu karya musisi Indonesia yang masuk dalam playlist BTS yaitu 'Here We Go Again' (Ardhito Pramono), dan I Love You 3000 II (Stephanie Poetri feat Jackson Wang).

'Here We Go Again' merupakan single terbaru dari Ardhito Pramono yang dirilis pada 20 Maret 2020.

Lihat videonya di sini :

Lagu berbahasa Inggris itu ternyata didengar oleh V BTS.

Ia memasukkan lagu tersebut dalam daftar playlist miliknya di YouTube.

V BTS bukanlah satu-satunya idol K-Pop yang menyukai karya Ardhito Pramono.

Daftar Playlist YouTube V BTS (tangkap layar YouTube BangtanTV)

Sebelumnya, Cho Seungyoun alias Woodz kedapatan mendengarkan dua lagu karya Ardhito Pramono yaitu 'Bitter Love' dan 'What Do You Feel About Me'.