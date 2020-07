Skor 1-1! Nonton Live Streaming Tottenham vs Arsenal Babak II, Ini Link TV Online Liga Inggris Mola

Pertandingan Derby London antara Tottenham Hotspurs vs Arsenal di Liga Inggris pekan 35 Minggu (12/7/2020) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Tottenham Hotspur vs Arsenal yang disiarkan melalui TV Online Liga Inggris Mola TV Minggu (12/7/2020) malam berlangsung ketat di babak pertama.

Live Streaming Tottenham vs Arsenal ditayangkan secara langsung via Live Streaming TV Online Mola TV mulai jam 22.30 WIB (Kick Off).

Live Streaming Tottenham Hotspurs vs Arsenal di Liga Inggris 2020

Hasil Tottenham vs Arsenal di babak pertama 1-1, dimana kedua gol dicetak pada 20 menit pertama pertandingan.

Arsenal yang bertindak sebagai tim tamu unggul terlebih dulu pada menit ke-16 melalui aksi Alexandre Lacazette.

Sementara itu, gol penyeimbang dari kubu tuan rumah, Tottenham, dicetak Son Heung-min pada menit ke-19.

Jalannya laga Tottenham vs Arsenal

Awal babak pertama Tottenham vs Arsenal berjalan seimbang. Tak ada tim yang lebih mendominasi, baik dalam hal penguasaan bola maupun jumlah peluang.

Peluang pertama tim tuan rumah, Tottenham, tercipta pada menit ke-10 lewat kerja sama Lucas Moura dan Harry Kane.

Namun, peluang tersebut masih bisa diantisapasi kiper Arsenal, Emiliano Martinez.