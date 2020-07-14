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Daftar Harga HP Oppo Terbaru Juli 2020, Ada Oppo A92, Oppo A52, Oppo A12 dan Oppo A31

Daftar Harga HP Oppo Terbaru Juli 2020, Ada Oppo A92, Oppo A52, Oppo A12 dan Oppo A31

zoom-inlihat foto Daftar Harga HP Oppo Terbaru Juli 2020, Ada Oppo A92, Oppo A52, Oppo A12 dan Oppo A31
Gizmo China
Bocoran bentuk Oppo Reno 4. Daftar Harga HP Oppo Terbaru Juli 2020, Ada Oppo A92, Oppo A52, Oppo A12 dan Oppo A31 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah Daftar Harga HP Oppo terbaru di Bulan Juli 2020, dimana ada promo diskon hingga Rp 400 ribu untuk Oppo A series.

Di awal Juli 2020, diskon besar diberikan OPPO Indonesia untuk Harga Oppo seri A, misal Oppo A92, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A31 dan lainnya.

Potongan Harga Oppo seri A ini sendiri bisa didapatkan jika belanja melalui toko online Shopee. Cek Daftar Harga HP Oppo Juli 2020 di artikel ini.

Salah satu HP Oppo yang turun harga adalah Oppo A92.

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Spesifikasi Oppo A92 yang diunggulkan di antaranya Snapdragon 665, baterai 5000 mAh, dan layar Neo-Display.

Oppo A92 resmi dirilis di Indonesia pada 8 Mei 2020 lalu.

Ponsel ini mengusung layar berjenis IPS LCD 6,5 inci beresolusi Full HD+ 2400 x 1080 dengan aspect ratio 20:9 yang memiliki desain Neo-Display.

Layar ini memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16MP dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3.

Oppo A92 hadir dilengkapi 48MP AI Quad Camera.

Ponsel ini memiliki empat kamera utama yang disematkan di punggung.

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Tags
Daftar Harga HP Oppo
Oppo A92
Oppo A52
Oppo A12
Oppo A31
Juli 2020
Harga Oppo
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Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kontan
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