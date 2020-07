Foto Dian Sastro dan Luna Maya Mandi di Sungai Bikin Heboh, Netizen Berikan Julukan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Beberapa waktu lalu, artis Dian Sastrowardoyo membagikan fotonya dengan Luna Maya saat sedang berada di sungai.

Sontak saja kebersamaan Luna Maya dan Dian Sastro itu mengundang perhatian warganet.

Keduanya dianggap sebagai ikon kecantikan di panggung hiburan tanah air karena pesona dan karya-karya mereka.

Nah, jarang-jarang Luna Maya dan Dian Sastro bisa tampil bersama lantaran pandemi covid-19 yang terjadi.

• Satu Sifat Reino Barack yang Bikin Syahrini Kebingungan Terungkap, Incess Bongkar Fakta Ini

• Akhirnya Rumah Tangga Rey Utama dan Pablo Benua Diumumkan Tak Bisa Dipertahankan, Ini Sebabnya

Tak pelak saat Dian Sastro pamer foto bersama wanita asal Bali itu, keduanya mendapatkan pujian warganet.

Bermula dari unggahan istri Maulana Indraguna Sutowo itu pada Sabtu, (11/7/2020) kemarin.

Penampilan artis berusia 38 tahun ini juga terlihat seksi saat mengenakan tank top polos berwarna biru.

Tak sendiri, ia juga ditemani oleh artis cantik Luna Maya kala itu.

Meskipun air sungai tampak terlihat jernih, hal ini membuat para penggemar terheran-heran dengan aktivitas sang idola.

"Thx ya mbak bulan @lunamaya what a nice day! We had a blast! #travelsecrets," ujar Dian Sastro.