LIVE Streaming RCTI! Nonton Streaming Milan vs Parma Gratis di TV Online RCTIplus Kick Off 00.20 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung & Live Streaming RCTI malam ini akan menyajikan laga Liga Italia antara AC Milan vs Parma dalam lanjutan pekan 33.

Live Streaming AC Milan vs Parma di ajang Liga Italia 2019/2020 tayang pada, Kamis (16/7/2020) dinihari.

Live Streaming AC Milan vs Parma bisa ditonton secara gratis di laman TV Online RCTI Plus (www.rctiplus.com) mulai jam 00.20 WIB.

Live Streaming Milan vs Parma di Liga Italia malam ini juga dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Jelang laga AC Milan vs Parma, pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkap penyebab marahnya Zlatan Ibrahimovic pada pertandingan kontra Napoli beberapa hari lalu.

Zlatan Ibrahimovic turun sejak menit awal pada laga melawan Napoli pada pekan ke-32 Liga Italia, Senin (13/7/2020) dini hari WIB.

Ia diplot sebagai triker tunggal dengan sokongan Ante Rebic, Hakan Calhanoglu, dan Lucas Paqueta.

Namun, kehadiranya di lini depan tidak banyak membantu kubu I Rossoneri - julukan AC Milan.

Hingga satu jam laga berjalan, striker asal Swedia itu hanya mencatatkan satu shot on target dengan kondisi AC Milan tertinggal 1-2 dari Napoli.

Ibrahimovic pun akhirnya ditarik keluar oleh pelatih Stefano Pioli pada menit ke-61. Perannya digantikan oleh bomber belia Rafael Leao.