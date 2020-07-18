MotoGP 2020
Hasil FP 3 MotoGP Spanyol 2020 : Quartararo Tercepat, Marquez & Rossi Terlempar dari 3 Besar
Marc Marquez dan Valentino Rossi yang punya catatan apik di Jerez terlempar dari posisi 3 besar dalam rekap hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Spanyol 2020.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Free Practice 3 atau FP 3 MotoGP Spanyol 2020 Sabtu (18/7) jadi milik Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo.
Sementara Marc Marquez dan Valentino Rossi yang punya catatan apik di Sirkuit Jerez ini terlempar dari posisi 3 besar dalam rekap hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Spanyol 2020.
Fabio Quartararo keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga alias free practice 3 (FP3) MotoGP Jerez 2020 dengan catatan waktu 1 menit 36,806 detik
Fabio Quartararo berhasil mencuri perhatian dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi FP3 MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez.
• Hasil FP3 Moto2 Jerez Spanyol 2020 : Andi Gilang Merosot, Latihan Bebas 3 Dikuasai Marcel Schrotter
• LINK Fox Sports 2! Live Streaming Kualifikasi MotoGP Spanyol, Race MotoGP 2020 Live Trans7
• Hasil FP 2 MotoGP Spanyol 2020, Rossi & Marquez Menurun, Morbidelli Kuasai Latihan Bebas 2
• Hasil FP 1 MotoGP Spanyol 2020 : Marquez Tercepat, Rossi Tercecer di Latihan Bebas 1 Jerez
Dalam sesi tersebut, Quartararo berhasil mencatatkan waktu lap tercepat yakni 1 menit 36,806 detik.
Tampil sebagai pembalap tercepat kedua ialah rider Pramac Racing, Jack Miller.
Adapun posisi ketiga ditempati pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir.
Sementara itu, Marc Marquez mengakhiri FP3 di urutan keempat, sedangkan Maverick Vinales melengkapi posisi lima besar.
Jalannya sesi FP3 MotoGP Spanyol 2020
Beberapa pembalap tidak mau menunggu waktu lagi untuk turun ke lintasan, dan Aleix Espargaro dari tim Aprilia langsung menempatkan dirinya sebagai yang tercepat.
MotoGP Spanyol 2020
Hasil MotoGP Spanyol 2020
FP 3 MotoGP Spanyol 2020
Hasil Latihan Bebas
Sirkuit Jerez
MotoGP Jerez 2020
Fabio Quartararo
Valentino Rossi
Marc Marquez
Free Practice
Free Practice 3 (FP3)
|LIVE Streaming MotoGP Spanyol 2020, Link Kualifikasi di Fox Sports 2, Nonton Live Delay Trans 7
|Hasil FP3 Moto2 Jerez Spanyol 2020 : Andi Gilang Merosot, Latihan Bebas 3 Dikuasai Marcel Schrotter
|LINK Fox Sports 2! Live Streaming Kualifikasi MotoGP Spanyol, Race MotoGP 2020 Live Trans7
|Jadwal FP3 & Kualifikasi MotoGP Spanyol di Sirkuit Jerez, Siaran Langsung MotoGP 2020 di Trans7
|Hasil FP 2 MotoGP Spanyol 2020, Rossi & Marquez Menurun, Morbidelli Kuasai Latihan Bebas 2