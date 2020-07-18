MotoGP 2020

Hasil FP 3 MotoGP Spanyol 2020 : Quartararo Tercepat, Marquez & Rossi Terlempar dari 3 Besar

Marc Marquez dan Valentino Rossi yang punya catatan apik di Jerez terlempar dari posisi 3 besar dalam rekap hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Spanyol 2020.

zoom-inlihat foto Hasil FP 3 MotoGP Spanyol 2020 : Quartararo Tercepat, Marquez & Rossi Terlempar dari 3 Besar
David Goldman
Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, kala beraksi di sesi latihan hari pertama MotoGP Austria 2019. Fabio Quartararo keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga alias free practice 3 (FP3) MotoGP Jerez 2020 dengan catatan waktu 1 menit 36,806 detik 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Free Practice 3 atau FP 3  MotoGP Spanyol 2020 Sabtu (18/7) jadi milik Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo.

Sementara Marc Marquez dan Valentino Rossi yang punya catatan apik di Sirkuit Jerez ini terlempar dari posisi 3 besar dalam rekap hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Spanyol 2020.

Fabio Quartararo keluar sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga alias free practice 3 (FP3) MotoGP Jerez 2020 dengan catatan waktu 1 menit 36,806 detik

Fabio Quartararo berhasil mencuri perhatian dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi FP3 MotoGP Spanyol 2020 di Sirkuit Jerez.

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Dalam sesi tersebut, Quartararo berhasil mencatatkan waktu lap tercepat yakni 1 menit 36,806 detik.

Tampil sebagai pembalap tercepat kedua ialah rider Pramac Racing, Jack Miller.

Adapun posisi ketiga ditempati pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir.

Sementara itu, Marc Marquez mengakhiri FP3 di urutan keempat, sedangkan Maverick Vinales melengkapi posisi lima besar.

Jalannya sesi FP3 MotoGP Spanyol 2020

Beberapa pembalap tidak mau menunggu waktu lagi untuk turun ke lintasan, dan Aleix Espargaro dari tim Aprilia langsung menempatkan dirinya sebagai yang tercepat.

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MotoGP Jerez 2020
Fabio Quartararo
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Free Practice
Free Practice 3 (FP3)
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Editor: Rahmadhani
Sumber: BolaSport.com
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