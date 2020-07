Bukti Ayu Ting Ting Masih Perhatian pada Shaheer Sheikh Meski Kini Diisukan Dekat Didi Riyadi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting diisukan menjalin kedekatan dengan drummer Band Element Didi Riyadi.

Ibu Bilqis Khumaira Razak itu beberapa kali terlihat bersama Didi Riyadi dalalm sejumlah momen.

Namun, Ayu Ting Ting sepertinya masih perhatian pada mantan kekasihnya, Shaheer Sheikh.

Buktinya, sahabat Ivan Gunawan itu terlihat masih memperhatikan postingan instagram sang aktor India.

Dalam beberapa postingan Shaheer, Ayu terlihat merespons.

Kebanyakan, Ayu merespons postingan itu dengan membelikan like pada unggahan itu.

Seperti pada postingan 9 Juli lalu, Ayu melike postingan Shaheer.

Dalam postingan itu, Shaheer berselfie di sebuah jendala satu bangunan.

"First selfie ever taken by me .. onboard Jhelum express sleeper class. #madMe #shaheersheikh," tulisnya.

(Selfie pertama yang pernah diambil oleh saya .. onboard Jhelum express sleeper class. #madMe #shaheersheikh)