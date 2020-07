Diego Godin, Alessandro Bastoni, dan Marcelo Brozovic dalam laga Inter Milan vs Torino pada pekan ke-32 Liga Italia 2019-2020. SESAAT LAGI Link RCTI! Live Streaming AS Roma vs Inter Milan Liga Italia, TV Online BeIN Sports 2

Jelang pertandingan AS Roma vs Inter Milan tersebut, Antonio Conte berbicara mengenai skuad Roma yang dihuni oleh pemain-pemain bagus.

Menurutnya, kondisi tersebut telah membuat Roma dapat memainkan beberapa strategi berbeda di setiap laga.

"Mereka sedikit mengubah taktik mereka, mulanya mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1, namun sekarang mereka menurunkan tiga pemain di lini pertahanan dan dua gelandang sekarang di belakang Dzeko, yang menjadi kekuatan besar bagi serangan mereka," kata Conte, seperti dilansir BolaSport.com dari laman resmi Inter Milan.

"Lalu mereka memiliki Mkhitaryan, yang telah menemukan kembali performa terbaiknya, Pellegrini bermain dengan bagus dan mereka juga mempunyai beberapa pemain sayap seperti Spinazzola dan Zappacosta, yang menjadi pemain saya saat di Chelsea."

"Mereka adalah tim yang bagus dengan skuat mumpuni. Bahkan, di sektor gelandang, Veretout dan Diawara memberikan banyak konsistensi, kualitas, serta substansi pada permainan mereka."

"Mereka adalah tim yang sangat baik dengan tujuan untuk memiliki musim yang bagus, jadi kamu harus sangat waspada," tutur pelatih asal Italia tersebut.