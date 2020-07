LINK Streaming RCTI - Live Streaming Sassuolo vs AC Milan Nonton di RCTI Plus Kick Off 02.30 WIB

Penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Saksikan siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini yang menyajikan laga Sassuolo vs AC Milan Rabu (22/7/2020) dinihari, kik off jam 02.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran langsung dan Live Streaming RCTI malam ini menyajikan laga Sassuolo vs AC Milan Rabu (22/7/2020) dinihari.

Live Streaming Sassuolo vs AC Milan di laman TV Online RCTI Plus akan dimulai pada jam 02.30 WIB (kik off)

Selain itu, Live Streaming Sassuolo vs Milan bisa disaksikan melalui laman Video Streaming Vidio.com premier dan Live Streaming TV Online Bein Sports 2 di Beinsports.com.

Bertandang ke markas Sassuolo, Rossoneri - julukan AC Milan - Stefano Pioli mengatakan, masih mengandalkan Ibrahimovic di lini depan guna menghancurkan pertahanan Sassuolo.

"Ibra telah memberi kita banyak pilihan di lini serang," tutur Pioli pada sesi konferensi pers, Senin (20/7/2020) dikutip dari laman resmi AC Milan melalui Kompas.com.

"Ibra memberi kita banyak pilihan karena dia hebat dalam menciptakan ruang bagi rekan timnya," ujar Pioli.

Semenjak bergabung pada Januari lalu, Zlatan Ibrahimovic di Liga Italia musim ini memang sangat memberikan pengaruh buat Rossoneri.

Tercatat, Ibrahimovic telah membukukan lima gol dan empat assist dalam 14 pertandingan di Liga Italia 2019-2020.

Torehan tersebut merupakan catatan bagus mengingat usia penyerang asal Swedia itu sudah 38 tahun.

Ibrahimovic pun berpeluang menambah pundi-pundi golnya saat AC Milan bertandang ke markas Sassuolo pada pekan ke-35 Serie A atau kompetisi tertinggi Liga Italia.

Head to head Sassuolo vs AC Milan a (5 Pertemuan Terakhir) :