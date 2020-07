Tindakan Ayu Ting Ting pada Postingan Shaheer Sheikh Jadi Bukti Perhatian, Lalu Nasib Didi Riyadi?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhir-akhir ini, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting diisukan menjalin kedekatan dengan drummer Band Element Didi Riyadi.

Diketahui, Ibu Bilqis Khumaira Razak itu beberapa kali terlihat bersama Didi Riyadi dalam sejumlah momen.

Sayangnya, Ayu Ting Ting sepertinya masih perhatian pada mantan kekasihnya, Shaheer Sheikh.

Buktinya, sahabat Ivan Gunawan itu terlihat masih memperhatikan postingan instagram sang aktor India.

• Harga Rumah Mewah Luna Maya Bikin Sule Terperanjat, Ayah Rizky Febian Pastikan Kabar Mau Dijual

• Nasib Sial Syahnaz Pasca Berantem dengan Jeje Diungkap, Adik Raffi Ahmad Cerita Kala Masa Pacaran

Dalam beberapa postingan Shaheer, Ayu terlihat masih memberikan tindakan.

Kebanyakan, Ayu merespons postingan itu dengan membelikan like pada unggahan itu.

Seperti pada postingan 9 Juli lalu, Ayu melike postingan Shaheer.

Dalam postingan itu, Shaheer berselfie di sebuah jendala satu bangunan.

"First selfie ever taken by me .. onboard Jhelum express sleeper class. #madMe #shaheersheikh," tulisnya.

(Selfie pertama yang pernah diambil oleh saya .. onboard Jhelum express sleeper class. #madMe #shaheersheikh)