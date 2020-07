Jessica Iskandar Disebut Langgar Pantangan Diungkap Sosok Ini, Ucap Richard Kyle Belum Fokus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Isu kandasnya hubungan Jessica Iskandar alias Jedar dan Richard Kyle ramai diperbincangkan.

Jedar dan Richard Kyle juga sudah berniat naik pelaminan namun pernikahan keduanya ditunda lantaran pandemi Covid-19.

Namun, bukannya makin kuat, hubungan mereka justru kembali mengalami ujian.

Isu kandasnya hubungan Jedar dan calon suami berawal dari unggahan sang kakak.

• Peristiwa Dalam Lift Rumah Denny Cagur, Suami Shanty Menangis Diungkap Ke Helmy Yahya

• Fakta Nenek Viral Terungkap Kala Ashanty Datangi Rumah Mbah Sudi, Begini Reaksi Istri Anang

• Penampakan Wajah Jadul Ruben Onsu Disorot, Tukul Arwana Langsung Cemooh Suami Sarwendah

Unggahan tersebut disampaikan Erick Bana Iskandar melalui Instagram dengan video TikTok-nya dengan Jedar, sapaan karib Jessica Iskandar.

“Jangan ketipu cover-nya aja please, next time lebih berhati-hati I Love U Your Brother,” tambah Erick Iskandar.

Sementara itu, perihal hubungan Jedar dan Richard Kyle yang berakhir pilu, Mbak You sempat memberikan wejangan untuk ibunda El Barack di momen pertunangannya.

Sabtu 15 Juni 2019 Jessica Iskandar dan Richard Kyle melangsungkan acara tunangan di The Ritz Carlton, Jakarta.

Acara pertunangan wanita yang akrab disapa Jedar ini dihadiri oleh keluarga, kerabat, serta sahabat dekat.

Dalam acara tersebut Ayah Richard Klye, Martin Kyle meminta izin kepada ayah Jessica Iskandar, Hardi Iskandar untuk menjadikan Jessica menantunya.