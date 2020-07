Pacari Anak Wishnutama, Awkarin Ungkap Soal Hubungan Sehat Bersama Sabian Tama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemesraan kerap dipamerkan Karin Novilda atau yang akrab disapa Awkarin bersama sang kekasih, Sabian Tama.

Sabian adalah putra dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama.

Ya, hubungan keduanya tercium sejak akhir 2019.

Nah, memasuki pertengahan 2020, Karin pun blak-blakan soal hubungannya dengan Sabian.

Rasa syukur dirasakan Karin karena bertemu dengan Sabian.

Bersama Sabian, ia merasa memiliki hubungan yang sehat.

Begini unggahannya beberapa waktu lalu:

I’m really glad to be in a such healthy and growing relationship with you.

It’s never about you water me or I water you,

but we water each other,