Main Film Telugu Bersama Prabhas Baahubali, Deepika Padukone Bakal Dibayar 39 Miliar Rupiah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris cantik India Deepika Padukone siap comeback. Istri aktor Ranveer Singh itu dikabarkan akan membintangi film fiksi ilmiah sutradara Nag Ashwin.

Deepika Padukone akan bermain di film telugu bersama Prabhas, pemeran utama film Baahubali.

Sekadar diketahui, film itu juga merupakan debut Deepika Padukone di industri film Telugu setelah sekian lama berkecimpung di Bollywood.

Lewat film ini, Deepika Padukone pun kembali mengukuhkan diri sebagai aktris Bollywood dengan bayaran termahal.

Kabar mengenai film baru Deepika Padukone ini pun telah disebar.

Lihat teasernya di sini.

Bahkan, Deepika Padukone pun membagikan video teaser itu di akun instagram pribadinya @deepikapadukone. Intinya menunjukkan ketidaksabaran sang artis terhadap proyek film barunya itu.

"Beyond Thrilled!Cannot wait for what we believe is going to be an incredible journey ahead...(plus emoji tiga hati) tulisnya.

Meski baru pertama kali membintangi film Telugu, Deepika Padukone mendapatkan bayaran sangat mahal.

Mengutip News18, Kamis (23/7/2020), produser film menawari Deepika kontrak senilai 20 crore Rupee (Rp 39 miliar).