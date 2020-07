Pantangan yang Dilanggar Jessica Iskandar Ini Bikin Putus dari Richard Kyle? Sempat Diperingatkan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jalinan cinta artis cantik Jessica Iskandar dan Richard Kyle justru ditengarai kandas. Padahal sahabat Nia Ramadhani itu telah merencanakan pernikahannya.

Rumor putusnya Jessica Iskandar dan Richard Kyle menyeruak dari unggahan sang kakak, Erick Iskandar yang menghebohkan jagat maya.

Dalam Insta storynya @erickbanaiskandar kala itu, Erick Iskandar melayangkan sindiran tajam dengan mengutip kalimat bijak Agnez Mo.

"Anyone can love u when it's easy and fun, but take a good look at who stays with you holding ur hands when things get tough. It takes a special one to love u through thick and thin.

(Semua orang bisa mencintaimu saat semuanya mudah dan menyenangkan, tapi perhatikan baik-baik siapa yang tetap mendampingmu, menggenggam tanganmu di saat sulit. Diperlukan seseorang yang istimewa untuk mencintaimu dalam senang dan susah),” tulis Agnez Mo di akun Instagram @agnezmo pada 16 Juli 2020.

Bak mengamini ucapan sang mega bintang, kakak artis berjuluk Jedar tersebut menyentil seorang parasit yang bakal meninggalkan pasangannya saat sedang kesulitan, khususnya ketika jatuh sakit.

"That is so true @agnezmo. Especially when you are sick, (gambar parasit) will leave you #parasite.

Benar sekali, Agnez Mo. Terutama ketika kamu sakit, (gambar parasit) akan meninggalkanmu),” timpal paman El Barack ini di Insta story miliknya @erickbanaiskandar pada 17 Juli 2020 lalu.

Tentu tiada asap jika tak ada api, ternyata kondisi sang adik yang tengah sakit keras membuat Erick Iskandar sampai demikian emosinya.

Pasalnya, diketahui baru saja divonis mengidap penyakit takikardia.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, takikardia sendiri adalah kondisi di mana jantung berdetak lebih cepat dari kondisi normal.