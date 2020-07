Emas Kian Kinclong, Harganya Bisa Tembus ke Level Psikologis 2.000 Dollar AS Per Ons Troi

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas spot diyakini mampu menyentuh rekor baru tahun ini di atas 2.000 dollar AS per ons troi.

Sekarang saja harga emas mendekati level 1.900 dollar AS per ons troi,

Mengutip Bloomberg, harga emas spot pada perdagangan Jumat (24/7/2020) pukul 17.44 WIB berada di level 1.890,74 dollar AS per ons troi atau naik 0,17 persen.

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo mengatakan, harga tinggi sempat disentuh emas spot pada 2011 di level 1.921 dollar AS per ons troi.

Sementara itu, harga emas pekan ini sedang berjalan di harga 1.898 dollar AS per ons troi (+/- 1.900 dollar AS per ons troi).

• Mendekati Rp 1 Juta, Harga Emas Antam Hari Ini di Posisi Rp 988.000

• Harga Emas Antam di Banjarmasin Turun Rp 5.000, Pecahan Ini Favorit Konsumen

• Harga Emas Melambung, Azizah Pilih Jual Perhiasan Emas di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin

"Secara teknis, pergerakan harga emas belum memperlihatkan penurunan minat beli, adapun pola teknis emas lebih menggambarkan pola cup yang signifikan valid sebagai kenaikan harga untuk jangka panjang," jelas Sutopo kepada Kontan, Jumat (24/7/2020).

Adapun untuk level psikologis harga emas ke depan berada pada angka bulat 2.000 dollar AS per ons troi. Kemungkinannya, harga akan mencoba menyamakan posisi tinggi rekor 2011. Meskipun begitu, tetap ada kemungkinan koreksi pada level resistance.

Sutopo menambahkan, bahwa sedikit banyak dari investor mestinya akan melakukan taking profit (aksi ambil untung) pada level ini. Investor akan memulai pembelian kembali setelah terjadi koreksi, minimal sepertiga di dekat kisaran 1.800 dollar AS per ons troi, untuk melanjutkan kenaikan tahun ini.

"Melihat perkembangan gold beberapa hari terakhir, ada kemungkinan tembus US$ 2.000 per ons troi jika harga tertinggi 2011 yakni 1.921dollar AS per ons troi bisa dijebol," jelasnya.

Apalagi, pengaruh dari indeks dollar AS yang cenderung tertekan bakal menjadi sentimen positif bagi logam mulia tersebut.

Belum lagi, kekhawatiran pasar akan terjadinya resesi global turut mempengaruhi sentimen pergerakan emas, dimana resesi sudah berdampak di beberapa negara.

Bahkan, Sutopo menilai Indonesia saat ini sudah memasuki tahap resesi di kuartal II-2020.

Harapannya, tekanan resesi bakal mereda di kuartal III-2020, dengan bertambahnya kasus Covid-19 pemerintah terus bekerja ekstra dan mengalihkan banyak program pemerintah demi bisa meluncurkan stimulus menghadapi pandemi tersebut. (Reporter: Intan Nirmala Sari | Editor: Tendi Mahadi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Emas Kian Menyilaukan, Bisa Tembus 2.000 Dollar AS Per Ons Troi",