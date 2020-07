LINK Live Streaming FP4 & Kualifikasi MotoGP Andalusia 2020 Live Fox Sports, Race TV Online Trans 7

Jadwal rangkaian MotoGP Andalusia 2020 akan jadi seri MotoGP 2020 memasuki Free Practice atau Latihan Bebas 3 dan Kualifikasi yang disiarkan langsung via Live Streaming Trans 7 akan mulai berlangsung hari ini Sabtu 25 Juli 2020.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming FP3 dan Kualifikasi MotoGP Andalusia 2020 di Sirkuit Jerez via Live Streaming Fox Sports, Rangkaian MotoGP 2020 via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 dimulai saat Race pada Minggu siang.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Andalusia 2020 akan mulai berlangsung Jumat 24 Juli 2020 dengan dibuka sesi latihan bebas 3 serta 4 dan Kualifikasi mulai jam 14.00 WIB. Race baru akan tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Andalusia 2020 via Live Streaming Trans7 yang berlangsung di Sirkuit Jerez Spanyol memang akan berlangsung Minggu 26 Juli 2020 mendatang. Dilanjutkan Sabtu 25 Juli 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP Spanyol 2020 via Live Streaming Fox Sports.

Hasil Latihan Bebas 2 (Free Practice 2 atau FP2) MotoGP Andalusia 2020 di Sirkuit Jerez Jumat (24/7/2020) menjadi milik Takaaki Nakagami.

Takaaki Nakagami, pebalap LCR Honda mencatat waktu lap terbaik 1 menit 37,715 detik pada sesi FP2 MotoGP Andalusia 2020.

Sementara Valentino Rossi dan Maveric Vinales yang tampil apik di FP1 justru melorot posisinya.

Catatan waktu Takaaki Nakagami menjadi yang terbaik di FP2 MotoGP Andalusia 2020.

Nakagami membukukan waktu lap yang lebih cepat daripada Johann Zarco (Avintia Racing) dan Pol Espargaro (Red Bull KTM) yang menempati posisi kedua dan ketiga.

Dalam sesi latihan ini, Alex Rins (Suzuki) dan Cal Crutchlow (LCR Honda) sama-sama berpartisipasi setelah dinyatakan pulih dari cedera.