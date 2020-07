SESAAT LAGI! Live Streaming FP4 MotoGP Andalusia 2020 di Fox Sports, Kualifikasi Live Delay Trans7

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi Link Live Streaming FP3 dan Kualifikasi MotoGP Andalusia 2020 di Sirkuit Jerez via Live Streaming Fox Sports, Rangkaian MotoGP 2020 via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 dimulai saat Race pada Minggu siang.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Andalusia 2020 Sesaat Lagi akan mulai Sedang Berlangsung Jumat 24 Juli 2020 dengan dibuka sesi latihan bebas 3 serta 4 dan Kualifikasi mulai jam 14.00 WIB. Race baru akan tayang Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7.

Sementara Siaran Tunda sesi Kualifikasi MotoGP Spanyol 2020 bisa kembali disaksikan melalui Live Streaming Trans7 dan Siaran Langsung Trans 7 yang menyiarkan delay pada jam 23.30 WIB.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Andalusia 2020 via Live Streaming Trans7 yang berlangsung di Sirkuit Jerez Spanyol memang akan berlangsung Minggu 26 Juli 2020 mendatang. Dilanjutkan Sabtu 25 Juli 2020 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP Spanyol 2020 via Live Streaming Fox Sports.

Jadwal MotoGP Andalusia 2020 hari ini adalah free practice (FP) atau latihan bebas ketiga dan keempat dilanjutkan dengan sesi kualifikasi.

Valentino Rossi berhasil mencatatkan sesi FP1 dengan berada di posisi kedua tercepat dari pembalap posisi pertama yakni rekan setim, Maverick Vinales.

Hasil ini menurut Meregalli sangat penting untuk menatap FP3 dan FP4 yang akan berlangsung hari ini (25/7/2020).

Sedangkan pada FP2, Valentino Rossi bisa finish pada posisi delapan dengan waktu 0,577 detik terpaut dari pembalap teratas Takaaki Nakagami (LCR Honda) 1 menit 37, 715 detik.

Vinales mendapatkan posisi yang lebih baik dengan berada di posisi kelima dengan terpaut 0,392 detik.

"Vinales terlihat lebih percaya diri terlepas dari kondisi lintasan, bahkan lebih percaya diri dari pekan lalu," kata Meregalli, dilansir dari Yamaha-racing.com melalui BolaSport.com.