Techno

Daftar Harga HP Oppo Juli 2020, Oppo A31, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A92 Diskon Rp 400 Ribu

Daftar Harga HP Oppo Juli 2020, Oppo A31, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A92 Diskon Hingga Rp 400 Ribu

zoom-inlihat foto Daftar Harga HP Oppo Juli 2020, Oppo A31, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A92 Diskon Rp 400 Ribu
ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Oppo Reno3 - Daftar Harga HP Oppo Juli 2020, Oppo A31, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A92 Diskon Hingga Rp 400 Ribu 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah Daftar Harga HP Oppo terbaru di Bulan Juli 2020, dimana ada promo diskon hingga Rp 400 ribu untuk Oppo A series. Mulai Oppo A92, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A31 dan lainnya.

Di awal Juli 2020, diskon besar diberikan OPPO Indonesia untuk Harga Oppo seri A, misal Oppo A92, Oppo A91, Oppo A52, Oppo A12, Oppo A31 dan lainnya.

Potongan Harga Oppo seri A ini sendiri bisa didapatkan jika belanja melalui toko online Shopee. Cek Daftar Harga HP Oppo Juli 2020 di artikel ini.

Salah satu HP Oppo yang turun harga adalah Oppo A92.

Cara Aktivasi Promo Telkomsel 40GB Mulai Rp 15 Ribu, Internet Murah 30GB Rp 40 Ribu & Combo Sakti

Banjir Diskon! Daftar Harga HP Samsung Terbaru Juli 2020, Galaxy S20, Galaxy A71, A80, A11, A31, A51

LIVE RCTI! Prediksi Chelsea vs Arsenal di Final Piala FA Cup, The Gunners Pincang

Spesifikasi Oppo A92 yang diunggulkan di antaranya Snapdragon 665, baterai 5000 mAh, dan layar Neo-Display.

Oppo A92 resmi dirilis di Indonesia pada 8 Mei 2020 lalu.

Ponsel ini mengusung layar berjenis IPS LCD 6,5 inci beresolusi Full HD+ 2400 x 1080 dengan aspect ratio 20:9 yang memiliki desain Neo-Display.

Layar ini memiliki sebuah punch hole yang memuat kamera selfie 16MP dan dilindungi Corning Gorilla Glass 3.

Oppo A92 hadir dilengkapi 48MP AI Quad Camera.

Ponsel ini memiliki empat kamera utama yang disematkan di punggung.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Daftar Harga HP Oppo
Juli 2020
Oppo A31
Oppo A91
Oppo A52
Oppo A12
Oppo A92
diskon
Harga Oppo
Berita Terkait :#Techno
Editor: Rendy Nicko
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
Video Pilihan
Jenderal Andika Perkasa Ungkap Alasan Istrinya Gunakan Masker Seharga Rp 22 Juta
Jenderal Andika Perkasa Ungkap Alasan Istrinya Gunakan Masker Seharga Rp 22 Juta
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan