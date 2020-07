Postingan Gisella Anastasia Disorot, Mantan Istri Gading Marten Mendadak Curhat Soal Pilihan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gisella Anastasia tiba-tiba saja mengunggah status galau di instagram storiesnya @gisel_la.

Pada unggahan tersebut, mantan istri Gading Marten membagikan sebuah foto jalanan panjang tanpa ujung.

"Masih bisakah?" tulis Gisella Anastasia seperti dikutip Grid.ID, Minggu (26/7/2020).

Beberapa jam kemudian, Gisel seakan mengajak para netizen untuk curhat.

Gisel pun memancing dengan sebuah pertanyaan mengenai pengalaman tak memiliki pilihan.

"Punya pengalaman enggak sih, di saat kita merasa masih bisa nih, tapi keadaannya sudah enggak bisa banget," tulis Gisel.

"Atau kita yang merasa sudah enggak bisa banget di dalam hati tapi semua keadaannya baik-baik saja. Seperti kita enggak punya pilihan????" lanjutnya.

Gisel bertanya di instagram (Story instagram Gisella Anastasia (@gisel_la))

Pertanyaan kekasih Wijaya Saputra alias Wijin ini pun banyak dijawab oleh para netizen yang sempat merasakan hal serupa.

"Lapak curhat akhirnya jadi lapak buat memuliakan nama Tuhan. Glad to realize bahwa memang kita manusia semestinya bersandar penuh kepada sang pencipta. That He will take care of us," tulis janda Gading Marten ini.

Gisel pun seakan mendapatkan jawaban dari pertanyaannya sendiri.

Curhatan Gisel ajak netizen (Story instagram Gisella Anastasia (@gisel_la))

"Enggak usah ribet sama pikiran sendiri yang kadang berbelit-belit, terkontaminasi ego, pengaruh dari berbagai macam arah yang belum tentu selalu benar," lanjut ibu dari Gempita Nora Marten ini.