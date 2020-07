Project Pop Tuai Pujian Fans BTS Luar Negeri, Penampilan Tika Panggabean Cs Jadi Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampilan grup Bangtan Boys alias BTS dalam acara promo belanja sebuah situs belanja online, Rabu (29/7/2020), sukses menarik perhatian para fans yang disebut ARMY.

Bahkan, para ARMY ternyata turut merespons positif penampilan grup Project Pop yang menjadi band pengisi acara lainnya.

Grup Project Pop menuai perhatian warganet terutama oleh para fans boygroup asal Korea Selatan, BTS.

Bukan ARMY di Indonesia saja melainkan juga ARMY internasional yang ikut menonton program acara Waktu Indonesia Belanja dari Tokopedia, Rabu (29/7/2020).

• Penyesalan Anang Hermansyah Selama Menikahi Ashanty Diungkap, Ayah Aurel: Kenapa Tak Dari Dulu

• Jimin BTS Bikin Geger Fans, Postingannya Jadi Korban Google Translate

Rupanya sepenggal lirik dari lagu Project Pop selalu terngiang di telinga mereka.

Melihat antusiasme penggemar BTS yang ikut mengapresiasi penampilan mereka, Project Pop pun menuliskan pesan terbuka untuk para ARMY.

Project Pop (instagram Project pop)

Project Pop membagikan foto-foto Tika Panggabean dan kawan-kawan yang berpose dengan simbol hati.

Dear @gram_for_

Hello, this is Project Pop.

Thanks to Army and Indomy fans.