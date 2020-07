Nagita Slavina Kejar Lalu Pukul Raffi Ahmad Gegara Dikaitkan Ayu Ting Ting, Kakak Syahnaz: Nagi Ting

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi dari selebritis Nagita Slavina membuat suaminya, Raffi Ahmad sampai tak bisa menahan tawanya. Sosok Ayu Ting Ting pun dikaitkan.

Betapa tidak, kakak Syahnaz Sadiqah dan Nisya Ahmad itu bahkan dibuat sampai mengeluarkan air mata gegara terus tertawa melihat Nagita Slavina.

Namun, perkataan Raffi Ahmad justru membuat ibu Rafathar itu mengejar dan memukulnya. Itu gegara dikaitkan dengan Ayu Ting Ting.

Melansir dari tayangan kanal YouTube Trans7 Official dalam acara Okay Boss yang diunggah pada Kamis (30/7/2020), Raffi bisa mengalami hal demikian lantaran mendapati aksi nyeleneh sang istri.

Pada kesempatan itu, Raffi Ahmad memang tengah memandu acara bersama Billy Syahputra di mana kehadiran pedangdut Via Vallen.

Setelahnya, Raffi tampak memanggil bintang tamu lain yakni Nagita Slavina yang diketahui tengah berpura-pura menjadi penyanyi dangdut.

Sontak saja, Raffi langsung syok lantaran sang istri tampak berdandan heboh.

Ya, saat itu Nagita tampak mengenakan baju kuning dengan rambut palsu berwarna pink mencolok.

Tanpa malu, Gigi sapaan akrab Nagita langsung bergoyang dan menyanyi menirukan biduan dangdut pada umumnya.

"Hai my name is, siapa nama gue tadi?," tanya Nagita pada para kru di studio.