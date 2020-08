Syahrini Ulang Tahun, Ini Pengakuan Reino Barack Diungkap Melalui Pesan yang Menyentuh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi ternama Syahrini tengah berbahagia. Istri Reino Barack berulang tahun yang ke-38, tepat pada Sabtu 1 Agustus 2020.

Suami Syahrini, Reino Barack bahkan menuliskan sebuah pesan menyentuh di media sosial Instagramnnya.

Mantan kekasih Luna Maya itu juga mengungkap sosok Syahrini melalui pesan tersebut.

Menikah pada Februari 2018, Reino Barack mengaku sangat bersyukur bisa bertemu dan memperistri Syahrini.

• Rangga Azof Pernah Ditaksir, Begini Isyarat Ersya Aurelia yang Kini Dekati Dylan Carr

• Kondisi Nikita Mirzani di Makam Disorot, Kala Mantan istri Dipo Latief Doakan Ayah dan Ibu

"August 1st marks an important day for me; the day you were born meant to bring purpose to this world.

(1 Agustus menandai hari yang penting bagi saya; hari kamu dilahirkan dimaksudkan untuk membawa tujuan ke dunia ini)" tulis Reino Barack.

Reino Barack mengatakan kehadiran Syahrini di dunia dapat menghadirkan kebahagiaan dan inspirasi untuk sesama.

Ia berharap di usia yang sudah tak muda lagi, Syahrini tetap semangat meraih mimpi-mimpinya.

"You have been able to touch so many lives with joy and inspiration.

Keep reaching for what you want and where you want to achieve, there's never ”too late” to chasing dreams.